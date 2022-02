Handball-Verbandsligist HWE Erbach-Waldmohr startet den nächsten Versuch, ein Spiel durchzuführen: Am Samstag (19.30 Uhr) muss das Team bei der MSG HF Illtal II antreten. Die Partie am vergangenen Samstag gegen den HC Dillingen/Diefflen II war nach Corona-Fällen in beiden Teams abgesagt worden.

Nachdem immer wieder Spiele abgesagt wurden, klagt HWE-Coach Daniel Thum doch etwas über die fehlende Spielpraxis und die häufig bis zuletzt unklaren Aussichten, ob ein Spiel stattfinden kann oder nicht. „Wir bereiten uns auf ein Spiel vor, schauen Videos und dann fällt das Spiel doch aus“, erklärt er. Gegen den kommenden Gegner, den Tabellensechsten, hatte die HWE gleich zu Saisonbeginn, etwas überraschend mit 25:22 gewonnen. „Die haben noch eine Rechnung mit uns offen“, sagt Thum. Denn der Absteiger aus der Saarlandliga hatte sich den Saisonauftakt sicher einfacher vorgestellt, konnte der HWE zwar Paroli bieten, fand aber nicht den Schlüssel zum Erfolg.

Kreisläufer mit Knieproblemen

Auch im Auswärtsspiel gegen die Illtaler wird Waldmohr, fast schon wie gewohnt, nicht in bester Besetzung auflaufen können. Weiterhin fehlen coronabedingt einige Spieler oder sind noch nicht vollständig nach ihrer Infektion fit. Die wieder Genesenen seien zwar im Training, jedoch könne mit ihnen noch kein volles Pensum absolviert werden. Auch bei den Kreisläufern gibt es weiter personelle Engpässe. Mit Rokas Vaitekunas steht nur ein Kreisspieler zur Verfügung, der aber auch angeschlagen ist. „Er hat Knieprobleme, es kann sein, dass er nur Angriff oder nur Abwehr spielt“, meint Thum.

Sein Ziel sei es jedoch, auch wenn der Kader noch immer arg ausgedünnt ist, beide Punkte aus Illtal zu entführen, auch wenn die Spielbedingungen dort nicht einfach seien. „Harz-Hölle-Saar heißt es. Es gibt wenig Vereine, bei denen mehr Harz genutzt wird als in Illtal. Aber wir sind eine Mannschaft, die damit gut zurechtkommt“, erklärt Thum, der sich mit seinem Team, aktuell auf Rang drei, weiter in den oberen Tabellenregion festsetzen will.