Nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge muss die HSG Schwarzerden-Kusel nun auch die erste Heimniederlage der Saison verkraften. Im Spitzenspiel gegen RW Schaumberg II am letzten Samstag konnten die Handballer dabei eine starke zweite Halbzeit nicht krönen und verloren knapp mit 27:28 (7:11). Wieder einmal verpasst das Team so den Sprung an die Tabellenspitze.

Die erste Halbzeit war geprägt von guter Abwehrarbeit, aber Schwächen und Unkonzentriertheiten im Angriffsspiel. Gut vier Minuten waren schon gespielt, als das erste Tor der Partie fiel und die Kuseler in Führung gingen. Bis zur 12. Minute blieb die Partie eng und die HSG konnte sich eine 5:4-Führung erkämpfen, es sollte allerdings die letzte Führung des Spiels überhaupt bleiben. Schaumberg nutzte die nächsten zehn Minuten, in denen der Heimmannschaft kein Tor gelang, und setzte sich nach einem 4:0-Lauf etwas ab (5:8, 21. Minute). Zur Halbzeit stand es 7:11, ein ungewöhnlich niedriges Ergebnis, wie Abteilungsleiter Wolfgang Serbiné bemerkte.

Das komplette Gegenteil boten die Spieler dann in Hälfte zwei, welche die HSG mit 20:17 sogar für sich entscheiden konnte. Ab der 34. Minute (10:14) legte sie einen Zahn zu und konnte sich immer näher heran kämpfen. Es folgte eine rasante Spielphase mit vielen schnellen Toren, in der die Kuseler bis auf 18:19 zur Mitte der Halbzeit aufschlossen. Trotz Personalproblemen und nur einem Auswechselspieler für die Feldpositionen gelangen der HSG dank guter Übersicht mehrere Tore durch direkte Tempogegenstöße.

Gegner Schaumberg nun ganz oben

In der 50. Minute schien der Knoten endgültig geplatzt, als die HSG den aus ihrer Sicht verdienten Ausgleich erzielte (21:21). Die Gäste ließen sich aber nicht aus dem Konzept bringen und trafen bis zur 56. Minute sechs Mal. So stand die HSG mit einem 23:27 nun doch wieder mit dem Rücken zur Wand. Der 4:1-Lauf in den letzten drei Minuten des Spiels war letztendlich zu wenig, um zumindest einen Punkt in Kusel zu behalten.

Nach zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten und der 27:28-Niederlage muss die HSG Schwarzerden-Kusel dem RW Schaumberg II in Sachen Tabellenführung den Vortritt lassen. Die Kuseler Handballer finden sich mit drei Punkten Rückstand auf Rang vier der B-Liga Saar wieder. Beim nächsten Spiel am 19. März (20 Uhr, Sporthalle Roßberg) gegen den TV Losheim II will das Team die Niederlagenserie endlich beenden.

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Müller/Wittke (Tor) - Bottelberger (3), Rohe (1), Wolny (7/1), Jung (6), Kusch (4), Zimmer (4), Hofrichter (2)