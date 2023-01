Trotz sehr dünner Personaldecke gewann das Frauenteam der HSG Schwarzerden-Kusel auswärts bei der HSG Ottweiler-Steinbach II mit 18:13 (11:7). Das A-Liga-Team überstand auch eine Schwächephase in Hälfte zwei.

Mit krankheitsbedingt gerade einmal acht Spielerinnen fuhr das Team von Trainer Hans-Peter Eckert am Sonntag nach Ottweiler. Die Gastgeber konnten dagegen auf eine volle Bank zurückgreifen. Trainer Eckert forderte von seinen Spielerinnen, die Gastgeberinnen nicht zu Gegenstößen einzuladen, in der Abwehr kompromisslos zu agieren und im Angriff nicht zu überhastet abzuschließen. Die Gäste starteten gut in die Partie und erspielten sich eine Führung (4:1/12.). In der Abwehr gab es dann jedoch einige Abstimmungsprobleme und Ottweiler bekam zu viel Raum auf ihrer rechten Angriffsseite. Nach 15 Minuten stand es schließlich 5:5. Eine Abwehrumstellung bremste den Spielfluss der Gastgeberinnen und HSG-Torfrau Melanie Becker war nun mehrfach zur Stelle. Kusel-Schwarzerden versenkte im Eins gegen eins immer wieder den Ball und so ging es mit einer 11:7-Führung in die Halbzeit.

Doch Verena Letzel und Co. kamen nicht gut aus der Kabine. Technische Fehler im Angriff und eine zu lasche Abwehr bescherten in der 40 Minute das 11:12. Das Heimteam war wieder dran. In der 46. Minute, beim Spielstand von 12:13, nahm Eckert eine Auszeit und rüttelte seine Mannschaft wach. Mit nun starker Abwehr verteidigten die Gäste gut und das letzte Tor für Ottweiler fiel bereits in der 50. Minute (13:14). Ein Doppelpack zum 17:13 von Verena Letzel auf halblinks brachte in der 56. Minute die Vorentscheidung. Mit einem verwandelten Strafwurf bei gleichzeitig gehaltenem Siebenmeter von Melanie Becker hieß es 18:13 – die Gäste feierten den ersten Sieg des Jahres. Das Team ist durch den Sieg auf Platz zwei der Tabelle der A-Liga Ost vorgerückt.

So spielten sie

HSG FC Schwarzerden-TV Kusel: Becker (Tor), Serbiné (5), Letzel (5/2), Busch (5/1), Steiner-Kuhn (1), Seiwerth (1), Becker (1), Hoffmann