Noch steht die Höhe nicht fest. Jedoch spricht die Polizei von einem erheblichen Sachschaden, den bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in Lauterecken angerichtet haben. Die ED-Tankstelle am Stadteingang von Wiesweiler her war demnach Ziel der nächtlichen Übeltäter. Unbekannte hatten versucht, in die Geschäftsräume der Tankstelle einzudringen, neben der auch ein Autohaus angesiedelt ist.

Der Versuch misslang, wie dem Bericht der Polizeiinspektion Lauterecken zu entnehmen ist. Die Tatzeit sei einzuschränken: Passiert sein müsse der versuchte Einbruch zwischen 1.30 und 3.20 Uhr.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, solle sich unter der Telefonnummer 06382 9110 an die Veldenz-Inspektion wenden.