Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Name hat sich immer wieder mal geändert. Doch bereits in der sechsten Generation ist der Bauernhof im Besitz der Familie Kirchmer. Er war einer der ersten Höfe im Landkreis, in dem ein Hofladen eingerichtet wurde. Hauseigene Produkte können auch vor Ort in der von Helga Kirchmer betriebenen Vesperklause Rusticus verzehrt werden.

Vor rund 38 Jahren sei der Gedanke gekommen, einen Hofladen einzurichten. Als sich die damals 15-Jährige Tochter Bettina entschied, Landwirtin zu werden, sollte der Laden als weiteres Standbein