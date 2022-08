Albessen. Live-Musik, ein Traktortreffen und Infos zur Landwirtschaft bietet am Freitag, 26., und Samstag, 27. August, das Hoffest des Hof am Weiher in Albessen.

Los geht’s am Freitag, 18 Uhr, mit dem Fassanstich. Ab 20 Uhr sorgt die Rock-Pop-Coverband „Plug-In“ für Unterhaltung. Am Samstag startet das Programm um 12 Uhr mit einem Frühschoppen-Konzert mit den Fidelen Dorfmusikanten. Außerdem gibt es ein Oldtimer-Traktortreffen. Mittags bieten die Landwirte eine Rundfahrt im Traktoranhänger zu Tieren und Feldern an. Treffen ist um 14 Uhr an der Bühne. Ab 17.30 Uhr gibt es Live-Musik mit dem Akustik-Duo Peifedeggel. Einer der Höhepunkte ist der Auftritt von Michael Busch und dem Irish-Folk-Trio „Lúas“ um 20 Uhr beim „Keltisch-Irischen Abend“. An beiden Tagen werden Essen und Getränke in Bioqualität angeboten. Neben Pizza und Gyros gibt es auch Würstchen und Frikadellen vom eigenen Berglandweiderind. Vegetarier, Veganer und Freunde von Kaffee und Kuchen kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben.