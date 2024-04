Mit einem Tag der offenen Tür weiht der Hof am Weiher aus Albessen am Samstag, 4. Mai, sein neues Logistikzentrum auf der Konker Erlenhöhe ein. Zudem wird ein Geheimnis gelüftet: ein rundum erneuerter Markenauftritt.

Mit der Einweihung des Logistikzentrums – los geht’s um 14 Uhr – und der Vorstellung des neuen Marken-Relaunchs will die Hof am Weiher AG die Krisensituation der zurückliegenden Jahre hinter sich lassen, erläutert Eva Bensel von der Geschäftsleitung. Es gehe darum, Aufbruchstimmung zu erzeugen und mehr Privatleute, Einzelhändler und Gastronomen für nachhaltige Lebensmittel aus der Region Saar-Pfalz-Hunsrück zu begeistern. Die Aktiengesellschaft steht für eine solidarische, regionale Bio-Lebensmittelwirtschaft und hat sich dem Gemeinwohl verpflichtet.

Inhalte durch Werbung sichtbar machen

Das neue Kapitel soll ein Marken-Relaunch einleiten. Hierbei arbeitet der Hof am Weiher mit dem Saarbrücker Marketing-Spezialisten Michael Zimmer zusammen. Gemeinsam sei festgelegt worden, in den neuen Markenauftritt zu investieren, um mehr Abnehmer von der solidarischen Bio-Lebensmittelwirtschaft zu überzeugen. Bensel: „Wir haben bisher kein Marketing und wollen die von uns gelebten Inhalte durch professionelle Werbung besser sichtbar machen.“ Die neuen Logos sollen beim Tag der offenen Tür vorgestellt werden. Auch in den Social-Media-Kanälen sei in Zukunft mehr zu erwarten, kündigt Eva Bensel an.

Zimmer, auch Geschäftsführer und Inhaber der Marketing-Agentur Newkom Kommunikation, ist seit einiger Zeit einer der größeren Aktionäre der landwirtschaftlichen Aktiengesellschaft. Zudem gehört ihm das Zwei-Sterne-Restaurant Esplanade in Saarbrücken, das bereits Bio-Lebensmittel aus Albessen bezieht. Die Kooperation solle weiter ausgebaut werden, auch um weitere Gastronomen aus der Region davon zu überzeugen, auf eine nachhaltigere Genusskultur zu setzen, sagt Bensel.

Raus aus der wirtschaftlichen Krise

Ab 2022 war die AG in eine wirtschaftliche Krise geraten, nachdem in der Corona-Pandemie der Kundenstamm beim Hauslieferservice zwar hatte ausgebaut werden können, die steigende Inflation dann allerdings zu verändertem Kaufverhalten geführt hatte. „Insbesondere der Bio-Regionalgroßhandel und die von der Hof am Weiher AG geschaffenen Strukturen für mehr Unabhängigkeit von globalen Lieferketten sowie mehr Lebensmittelvielfalt in der Region standen vor dem Aus“, berichtet die Geschäftsführung. Nun sei das Feld neu bestellt.

Auch rund um die neue Halle auf der Erlenhöhe 25 ist bis auf einige Kleinigkeiten alles fertig, berichtet Bensel. Nur im Außenbereich seien noch Restarbeiten zu erledigen. Nach dem Umzug aus Albessen im Januar sei der Betrieb nach wenigen Tagen ohne Probleme angelaufen – mit stark vereinfachten Arbeitsabläufen. Neben Büros und Sozialräumen finden sich auf 2100 Quadratmetern überdachter Fläche eine große Kühlhalle mit unterschiedlichen Temperaturzonen sowie ein eigener Bereich für Leergut und dessen Reinigung. Investiert wurden nach Angaben des Vorstands 2,6 Millionen Euro. Insgesamt sind beim Hof am Weiher 43 Personen beschäftigt.

Info

Der Tag der offenen Tür mit Einweihung des Logistikzentrums findet am Samstag, 4. Mai, ab 14 Uhr auf der Erlenhöhe 25 statt. Es gibt Bio-Essen und -getränke, das Weingut Kuntz aus Landau versorgt die Besucher mit edlen Tropfen. Das Akustik-Duo Peifedeggel sorgt für Livemusik.