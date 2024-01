Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der historische Glockenturm in Steinbach am Glan wird zum Museum. Zu einem kleinen. Darin zu sehen sind zwei pfalzweit einzigartige Rückkehrer aus Stein, die zuletzt mehr als ein Jahrhundert lang im Historischen Museum in Speyer ihre Heimat hatten.

Der Glockenturm ist ein Wahrzeichen von Steinbach am Glan. Er steht am Knotenpunkt mehrerer Straßen und ist von weitem gut sichtbar – obgleich er im Sommer etwas vom Laub der großen historischen