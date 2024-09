Die Herbstmesse 2024 ist Geschichte. Alle Beteiligten zeigen sich zufrieden – obwohl die Zeiten, in denen 80.000 Menschen in Kusel feierten, vorbei sind. Mehrere Faktoren haben dafür gesorgt, dass es in diesem Jahr wieder weniger Gäste waren.

Fast ganz am Ende der fünf Herbstmesse-Tage sitzen sie zur Abschlussbesprechung vor dem Zelt zusammen: Schausteller, Standbetreiber, Zeltwirtin, Stadt, Polizei und Hilfsorganisationen. Zeit, Resümee