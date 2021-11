Haydn, Mozart und Beethoven gehören zu den drei wichtigsten Komponisten der Wiener Klassik. Von allen dreien werden beim Herbstkonzert des Westpfälzischen Sinfonieorchesters Kusel am Samstag, 20. November, in der Fritz-Wunderlich-Halle Werke zu hören sein.

Als Solistin wird die Pianistin Kathrin Isabelle Klein vertreten sein. Sie zeichnet sich dem Veranstalter zufolge durch ihre Vielseitigkeit aus. Durch den dritten Platz beim Internationalen Klavierwettbewerb Orléans 2014 bewies sie ihre Vorliebe für moderne und zeitgenössische Musik. Doch auch in allen anderen Epochen der Klavierliteratur fühle sie sich zu Hause. Seit 2018 hat sie einen Lehrauftrag an der HMT München inne und lehr seit 2020 an der Ludwig-Maximlians-Universität in München.

In der Fritz-Wunderlich-Halle wird Klein mit dem Westpfälzischen Sinfonieorchester Werke von Haydn, Mozart und Beethoven zum Besten geben. Aus der Feder Haydns wird dem Veranstalter zufolge die Ouvertüre zu dessen 1783 entstandenen Oper Armida gespielt. Von Mozart wird das Klavierkonzert KV 488 in A-Dur präsentiert, und von Beethoven gibt es die Symphonie Nr. 5 in c-Moll zu hören.

Karten kosten für Mitglieder des Vereins 13, für Nichtmitglieder 15 Euro. Schüler und Studierende zahlen zehn Euro. Vorverkaufsstelle ist die Paracelsus-Apotheke, Bahnhofstraße 63, in Kusel. Am Konzertabend ist freie Platzwahl. Der Veranstalter weist darauf hin, dass beim Besuch der Veranstaltung die 2G-plus-Regel gilt.