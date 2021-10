Bei der Mitgliederversammlung des Heimatvereins Steinbach am Glan und Umgebung wurde der bisherige Vorstand bestätigt. So besteht die Führungsriege auch in den nächsten beiden Jahren aus Josef Wintringer (erster Vorsitzender), Stefan Weißbrodt (zweiter Vorsitzender), Axel Kurz (Schatzmeister) und Werner Urschel (Schriftführer). Als Beisitzer fungieren Elke Kurz, Klaus Schillo und Gerhard Jung, der für die nicht mehr kandidierende Cornelia Hahn in das Gremium gewählt wurde.

Hauptaktivitäten des Vereins sind der Betrieb des Jüdischen Museums und die Pflege der Erinnerungskultur des früheren jüdischen Lebens in Steinbach. Ein Schwerpunkt war die Aufzeichnung eines Imagefilms durch einen professionellen Filmemacher. Es konnten unter anderem zwei Zeitzeuginnen und ein in Israel lebendes Ehepaar, dessen Vorfahren aus Steinbach sind, interviewt werden.