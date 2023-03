Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenige Wochen vor der Schließung der Allgemeinarzt-Praxis von Karl-Friedrich Resch in Jettenbach hat sich noch kein potenzieller Nachfolger für eine Übernahme gefunden. Unterdessen machen sich sowohl die Orts- als auch die Verbandsgemeinde für die Sicherung des Arztsitzes stark. Eine Änderung in der Ärzte-Landschaft steht in Kusel an.

Nach der öffentlichen Ankündigung, seine Praxis zum 1. April zu schließen, habe sich weiterhin kein Nachfolger gefunden, sagte Resch auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Auch der