Bauen im Landkreis Kusel ist vor allem im Südkreis nicht einfach. In der Nähe der Autobahn sind die Grundstückspreise nämlich am höchsten. Und in keinem anderen Gebiet sind auch Preissteigerungen so deutlich. Das gilt vor allem für zwei Ortsgemeinden.

Ein Bauplatz in Waldmohr kostet bis zu 215 Euro den Quadratmeter inklusive Erschließung. In vielen Orten der Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein gibt es dagegen Grundstücke