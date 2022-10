Gegen Erosion nach starken Regenfällen will der Gemeinderat in Albessen aktiv werden. Dort waren nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Traute Bortscher bei Regenfällen im September zwei Mal große Massen an Erde und Schlamm von einem Acker ins Dorf gespült worden.

Nun sollen für eine bessere Entwässerung neue Gräben gezogen werden. Außerdem bemühe sich die Gemeinde um Sandsäcke von der Feuerwehr, um Straßen und Häuser im Ort zu schützen.