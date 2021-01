Die Deutsche Funkturm GmbH, eine Tochter der Telekom, will auf einem Cronenberger Privatgrundstück einen Mobilfunkmasten errichten. Mehrere Einwohner kritisieren, dass es keine Bürgerversammlung gegeben hat, ehe das Thema erneut im Ortsgemeinderat behandelt wurde. Dass es keine Versammlung gab, dafür gab es einen einfachen Grund.

Es kommt in der Höhengemeinde nicht häufig vor, dass 20 Bürger die Sitzung des Ortsgemeinderates besuchen. So geschehen am Donnerstag. Deshalb musste die Sitzung spontan ins deutlich größere Schützenhaus verlegt werden, um die Corona-Regeln einhalten zu können. Hintergrund für den regen Besuch sind die Pläne der Telekom-Tochter, einen Mobilfunkmast im Ort zu errichten und diesen mit LTE- und GSM-Technik auszustatten. Offenbar gibt es deshalb Bedenken im Ort hinsichtlich Strahlenbelastung und Elektrosmog.

Rudi Enkler, einer der besorgten Einwohner, forderte im Namen seiner Mitstreiter, dass der Rat auf eine Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag eines solchen Mastes verzichtet, bis bei einer Einwohnerversammlung Fragen gestellt und möglicherweise Bedenken ausgeräumt werden können. Eine Versammlung einzuberufen, hatte der Rat im September beschlossen. Allerdings gebe es in Cronenberg keinen geeigneten Raum, in dem eine solche Veranstaltung während der Corona-Pandemie abgehalten werden könne, hieß es in der Sitzung. Das Gremium entschied sich mit zwei Ja-, einer Neinstimme und bei drei Enthaltungen für das Projekt.

Weitere Themen

Die Firma Juwi plant offenbar, in der Gemeinde eine Fotovoltaikanlage zu bauen und zu betreiben. Davon habe die Gemeinde von Grundstückseigentümern erfahren. Ein Vertreter des Unternehmens soll nun in den Gemeinderat eingeladen werden.