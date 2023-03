Ein Unbekannter hat ein in der Hauptstraße geparktes Auto beschädigt und ist dann geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Polizei war der blaue Kleinwagen zwischen Samstag, 18. März, 14 Uhr, und Montag, 20. März, 8 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt. Vermutlich beim Vorbeifahren sei das Auto beschädigt worden, so die Polizei, die den Schaden auf rund 2000 Euro schätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 sowie per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.