Zur Urwahl hatte es in der rund 190 Einwohner zählenden Gemeinde keinen Kandidat gegeben, doch in seiner konstituierenden Sitzung fand der Relsberger Rat einen Ortsbürgermeister aus seiner Mitte. Ralf Henn wurde zum Ortschef gewählt.

Nach zehn Jahren kandidierte Amtsvorgänger Jürgen Werner nicht mehr. Werner bleibt dem Gremium jedoch weiterhin als Mitglied erhalten. Ansonsten ändert sich an der Dorfspitze nichts: Erste Beigeordnete bleibt Manuela Gaß, und auch Uwe Welker hat wieder ein Beigeordnetenamt übernommen, obgleich er im Juni 2023 seinen Rücktritt von dem Posten erklärt hatte. Die Gewählten traten allesamt ohne Gegenkandidaten an und können auf Unterstützung aus dem Gremium zählen: Bei je einer Enthaltung machten sie das Rennen.

Besonders wichtig ist dem neuen Ortsbürgermeister Ralf Henn, dass der Gemeinderat als Team gut zusammenarbeitet. Der 54-Jährige baut Prototypen bei Adient in Kaiserslautern und ist beruflich so eingebunden, dass „es nur geht, wenn jeder aus dem Rat etwas mithilft“. Der parteilose Henn zog erstmals 2019 in den Ortgemeinderat ein. Ansonsten hat er bislang keine kommunalpolitische Erfahrung, ist aber beispielsweise als Kassenwart von Gesangverein und Vereinsgemeinschaft engagiert. Mit seiner aus dem Ort stammenden Frau lebt der Vater dreier Söhne seit 2002 in Relsberg. Eine der ersten großen Aufgaben sei nun die Fertigstellung des Mehrgenerationenplatzes – und „die Windkraft, wenn sie hoffentlich kommt“, wie Henn sagt. Wie fast alle Gemeinden ist Relsberg finanziell nicht auf Rosen gebettet, und mit Mitteln aus der Windenergie „könnte man was machen. Sonst muss man immer schauen, ob überhaupt Geld da ist, um etwas voranzubringen“.