Im Ortskern sind einige Anwesen in die Jahre gekommen. Der Gemeinderat möchte ein Sanierungsgebiet ausweisen, um den Eigentümern einen Anreiz zu schaffen, ihren Häusern eine Frischzellenkur zu verpassen.

Wahnwegen ist seit den 1980er Jahren Dorferneuerungsgemeinde. „Um unseren Ortskern zukunftsorientiert zu entwickeln, bietet es sich an, ein Sanierungsgebiet auszuweisen“, sagt Ortsbürgermeister René Morgenstern. Gerade Gebäude, die älter als 50 Jahre seien, wiesen teils große Schäden auf. Gleiches gelte auch für das eine oder andere jüngere Anwesen. Hinzu kommt Morgenstern zufolge, dass einige Grundstücke ungünstig zugeschnitten seien und somit eine neue oder andere Nutzung erschwert werde.

Sei ein Bereich im Ort als Sanierungsgebiet ausgewiesen, habe dies für sanierungswillige Hauseigentümer in dem Gebiet den Vorteil, dass sie in den Genuss von Steuervorteilen kämen, so Morgenstern. Der Gemeinderat beauftragte das Büro WSW&Partner aus Kaiserslautern mit den vorbereitenden Untersuchungen.

Die Aufgabe beinhaltet, das Sanierungsgebiet zu definieren und den Rat in Kenntnis zu setzen. Dieser wird schlussendlich darüber zu befinden haben. Die gemeindeeigenen Gebäude seien nicht betroffen, betonte Morgenstern. Der Kindergarten werde regelmäßig modernisiert und das Bauhofgebäude sei ebenfalls noch neu.