Knapp sechs Wochen nach der vergangenen Ratssitzung beschäftigten sich die Ortsgemeindevertreter von Steinbach abermals mit den Ausbauplänen der Frutzweiler Straße.

Schon in der September-Sitzung, in der Uwe Oster vom Kuseler Ingenieurbüro Decker die Entwurfsplanung zum Straßenausbau vorstellte, kamen Änderungswünsche aus dem Rat, die sich insbesondere auf die Straßenentwässerung und die Gestaltung der Gehwege bezogen. Wie Ortsbürgermeister Jörg Fehrentz berichtete, sind im nun zusammengestellten Änderungspaket auch die Vorschläge von Anliegern enthalten. Das Ingenieurbüro Decker soll nun die Änderungswünsche in die Planungen einarbeiten. Laut Fehrentz lässt sich derzeit noch nicht sagen, inwieweit sich diese auf die Kalkulation auswirken werden. Die letzte Kostenermittlung aus dem Jahr 2018 lag bei zirka 800.000 Euro.