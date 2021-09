Nach einem Jahr Pause starten die Fritz-Wunderlich-Tage am Sonntag wieder: Auftakt der Musiktage im Namen des Ausnahmesängers, die in diesem Jahr zum sechsten Mal veranstaltet werden, markiert ein Dozentenkonzert mit Tenor Thomas Heyer unter dem Motto „Widmung“ mit Liedern von Robert und Klara Schumann, Sergei Rachmaninov und Richard Strauss.

Heyer, Gesangslehrer an der Frankfurter Musikhochschule, tritt am Sonntag, 12. September, 19 Uhr, in der Aula des Horst-Eckel-Hauses mit Sopranistin Marina Unruh auf, die bereits in der Vergangenheit Gast bei den Musiktagen war. Begleitet werden sie von Klaus Bernhard Roth am Klavier.

Bis zum 17. September leitet Heyer den Meisterkurs im Horst-Eckel-Haus. Publikum wird ab Dienstag, 14. September, täglich von 17 bis 18.30 Uhr zugelassen. Das Abschlusskonzert der Teilnehmer des Meisterkurses findet am Freitag, 17. September, 19 Uhr, im Horst-Eckel-Haus statt.

Ausnahmsweise sechs Preisträger

Der musikalische Höhepunkt der Fritz-Wunderlich-Tage ist für Samstag, 18. September, 19 Uhr, in der Fritz-Wunderlich-Halle mit den diesjährigen Preisträgern geplant. Erwartet werden Johanna Kilburg, die aus dem Kreis Kusel stammt und ein „Eigengewächs“ der Musikschule ist. Antonia Modes hat in München Gesang studiert. Mezzosopranistin Guénaelle Mörth, deren Schwester bereits Preisträgerin der Fritz-Wunderlich-Gesellschaft war, stammt aus Mainz. Tenor Eric Price und Bariton Jonas Müller sind die beiden Männer unter den ausnahmsweise sechs Auserwählten – vor Corona gab es jeweils vier Preisträger. Serafina Starke, die in München beschäftigt ist, kann wegen eines anderen Engagements am Abschlusskonzert nicht teilnehmen.

Info

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Fritz-Wunderlich-Tage ist frei. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen wird um Anmeldung gebeten, per E-Mail an info@fritz-wunderlich-ges.com oder telefonisch unter 06381 8222. Es gelten die 3G-Regeln.