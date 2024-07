Nach der Kommunalwahl formieren sich die Parlamente neu. Die Kräfteverhältnisse ändern sich – vor allem in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wird mutmaßlich ein neuer Wind wehen. Was heißt das für die Arbeit in Plenum und Gremien?

Auf Kreisebene weht eine frische Brise, die vor allem die Mitte erfasst hat: In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan