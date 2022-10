Zuletzt war das Verfahren rund um die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage etwas ins Stocken geraten. Nun ist in die Sache, es soll der zweite Solarpark für Albessen werden, laut Ortsbürgermeisterin Traute Bortscher wieder Bewegung gekommen. Auf rund 15 Hektar sollen nördlich der Autobahn Solarmodule installiert werden. Die größte Fläche befindet sich Bortscher zufolge in privater Hand, die Gemeinde verfüge dort jedoch noch über rund 1,6 Hektar. Sie geht davon aus, dass der Bau nächstes Jahr realisiert werden kann. Informationen gab es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates auch über das Projekt „Windpark Langenbach“, in dem Albessen eine Windenergieanlage stellen will. Die Firma Prokon errichtet an der B420 auch ein Windrad für Konken. Die Bauarbeiten seien schon weit fortgeschritten, berichtete Bortscher. Das Windrad werde etwa 160 Meter hoch. Bei dem Grundstück handele es sich um eine Privatfläche auf Albesser Gemarkung.