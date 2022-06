Frank Frühauf ist bei der Oberbürgermeisterwahl in Idar-Oberstein am 26. Juni in seinem Amt bestätigt worden. Der 53-jährige CDU-Politiker erhielt 88,1 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug nach Angaben des Wahlamts 25,1 Prozent. Frühauf ist seit 1. März 2015 Oberbürgermeister in Idar-Oberstein. Seine zweite Amtszeit beginnt am 1. März kommendes Jahr. Sie dauert acht Jahre. Der CDU-Mann war bei den Wahlen der einzige Bewerber.