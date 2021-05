Das Thema Fotovoltaikanlage interessiert die Bürger. 16 hatten sich zur jüngsten Gemeinderatssitzung im Schützenhaus eingefunden. Der Gemeinderat befürwortet den Bau.

Auf 13 Hektar soll sie entstehen, informierte der künftige Betreiber, der per Videokonferenz zugeschaltet war, aber noch nicht genannt werden möchte. Die Bürger wollen bei dem Thema mitreden. Ortsbürgermeisterin Hannelore Eckel will ein Informationsschreiben an alle Haushalte verteilen und den Bürgern die Möglichkeit geben, sich zu äußern.

Für Gesprächsstoff sorgt auch der Mobilfunkmast, der auf Cronenberger Gemarkung errichtet wird und auf dem G4 installiert werden soll. Eckel informierte, dass die Kreisverwaltung den Bau genehmigt hat.

In Sachen Breitbandausbau erkunde die Kreisverwaltung aktuell weiße Flecken und die Bereitschaft, den eigenen Haushalt anschließen zu lassen.