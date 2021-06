In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gibt es künftig elf Sonderflächen für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen. Die größte Anlage soll in Lohnweiler entstehen.

Thomas Bablitschky von der Wörrstadter Juwi AG erläuterte in der Sitzung des Ortsgemeinderates die Pläne des Energieunternehmens. Demnach soll die Anlage auf einer Fläche von insgesamt 30 Hektar in der Gewanne „Silberberg“ – das Areal befindet sich in Privatbesitz – errichtet werden. Wegen gesetzlicher Vorgaben über Mindestabstände zum Wald, zu landwirtschaftlich genutzten Flächen und anderer Dinge kann nicht das gesamte Areal mit Modulen bestückt werden. In Betrieb gehen soll die Anlage im Jahr 2023, teilte Juwi-Sprecher Felix Wächter im Januar auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Der Sprecher ergänzte, die Leistung der Anlage werde voraussichtlich 27,5 Megawatt betragen. Dies bedeute ein Jahresmenge an Strom von knapp 29 Millionen Kilowattstunden, was einem Stromverbrauch von mehr als 9300 Haushalten entspreche. Das Projekt wird vom Kaiserslauterer Ingenieurbüro bpp betreut.

Weitere Sonderflächen für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen gibt es in Cronenberg, Glanbrücken, Homberg, Kirrweiler, Offenbach-Hundheim sowie in Einöllen, Kreimbach-Kaulbach und Oberweiler-Tiefenbach.