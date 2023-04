Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ihre vegane Küche unter die Leute zu bringen, fiel Mira Riediger in diesem Jahr nicht gerade leicht. Doch die Wahl-Ulmeterin bleibt am Ball, schließlich lief es bis Corona gut. Sie hat Ideen, die in unterschiedlichen Umsetzungsstadien sind.

Mira Riediger hat aus ihrer Lebenseinstellung ein Geschäft gemacht: Die 57-Jährige lebt seit mehr als zehn Jahren vegan, isst also keinerlei tierische Produkte. Sie ist als Tierrechtsaktivistin