Der Ohmbachseelauf des TV Brücken lockte am Freitagabend wieder viele Lauffreunde. Fast 400 Teilnehmer waren dabei, was die Erwartungen des Vereins übertraf.

Eindrucksvolle Start-Ziel-Sieg feierten Tim Könnel ( TuS Heltersberg) und Jessica Keller ( TG Worms). Für beide war es bereits der dritte Erfolg im Landkreis Kusel: Nach dem Mitternachtslauf und dem Ohmbachsee-Halbmarathon setzten sie sich nun auch über den zehn Kilometer langen Ohmbachseelauf souverän durch. Wie erwartet ließen die Favoriten der Konkurrenz keine Chance. Könnel gewann den Hauptlauf in starken 32:06 Minuten und verwies den dreifachen Sieger Maximilian Kries (LLG Landstuhl), der nach 34:40 Minuten ins Ziel kam, deutlich auf Rang zwei. Noch klarer fiel der Sieg bei den Frauen aus: Jessica Keller erreichte nach 36:58 Minuten das Ziel – mehr als fünfeinhalb Minuten vor Constanze Schmidt (LLG Donnersberg).

Jessica Keller und Tim Könnel waren überlegene Sieger. Foto: Eric Sayer

Neben dem Hauptlauf wurden auch ein fünf Kilometer langer Schnupperlauf sowie ein Schülerlauf über 1000 Meter angeboten. Bereits kurz nach dem Start des Hauptlaufs mit 222 Teilnehmern setzte sich der 31-jährige Könnel an die Spitze und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Als er nach etwa drei Kilometern den Ohmbachsee erreichte, lag er bereits rund 200 Meter vor Kries. Dahinter bildete sich eine sechsköpfige Verfolgergruppe, zu der mit Jessica Keller eine Läuferin gehörte. „Wir haben uns gut abgewechselt und das Tempo hochgehalten“, erklärte Keller im Ziel. Später zerfiel die Gruppe, doch Keller konnte das Tempo halten und lief ungefährdet zum Sieg.

Hüftprobleme bei den Siegern

Beide Sieger hatten im Vorfeld mit Hüftproblemen zu kämpfen. Keller musste ihr Training zeitweise reduzieren, während Könnel seinen geplanten Marathonstart im Mai absagen musste. Für die kürzere Distanz reichte die Form jedoch aus: „Meine Laufzeit war die beste in den letzten Jahren, damit bin ich sehr zufrieden“, sagte Könnel. Der zweitplatzierte Kreis war überhaupt nicht enttäuscht, obwohl er sein Ziel unter 34-Minuten zu laufen, verpasste „Ich mag diese Läufe in der Abendsonne. Der Ohmbachseelauf gehört deshalb zu meinen liebsten Läufen.“

Die besten Ergebnisse unter den Teilnehmer aus der Region erzielten Marco Forster (TuS Glan-Münchweiler, 7.), Frederic Buser (LSC Athlon Kusel, 12.) und Manuel Geppert (VG Oberes Glantal, 13.). Bei den Frauen belegte Jasmin Holzhauser (SV Nanzdietschweiler) Rang vier. Im Schülerlauf über 1000 Meter siegte Luca Malter (JSG Ohmbachtal) in 3:40 Minuten. Schnellstes Mädchen war Nora Geppert (SG Hüffler-Wahnwegen) in 3:57 Minuten. Den Schnupperlauf über fünf Kilometer gewann Marvin Hüther (ohne Verein) in 19:02 Minuten, während Madeleine Tinschert (TV Rodenbach) bei den Frauen in 23:36 Minuten vorne lag.