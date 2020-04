Eine schöne Osteraktion haben Heimat- und Kulturverein (HKV), Stadt und Werbegemeinschaft Lauterecken auf die Beine gestellt: Für jeden Haushalt, in dem Kinder unter 14 Jahren oder ältere Menschen über 70 Jahren leben, wurde eine Tüte mit einem Schoko-Osterhasen, Schokoladeneiern und einem Grußwort von Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis gepackt – 385 an der Zahl. Für die Kinder wurde zusätzlich eine Spielfigur eingetütet. „Ganz besonders in einer Zeit, in der ältere Menschen zu Hause bleiben müssen, soziale Kontakte gemieden werden sollen und Kinder nicht in die Schule gehen oder Freunde treffen können, hielt es Anna Fehrentz, zweite Vorsitzende des HKV, für wichtig, diesen Menschen eine Freude zu machen. Die Aktion wurde innerhalb von nur vier Tagen geplant, durchgeführt und die Ostertüten verteilt. Unser Foto zeigt Birgit, Vanessa und Anna Fehrentz (von links) .