Oberstaufenbach. Patrick Gaul, Wirt der Kuseler Gaststätte „Zum dampfenden Gaul“, und die Ortsgemeinde veranstalten am Samstag, 16. April, ab 15 Uhr ein Benefizkonzert auf dem Sportplatz.

Der Erlös der Veranstaltung geht an die Naturschutzorganisation „22nd Wildlife “ und an die „Aktion Deutschland hilft“, die vom Krieg in der Ukraine betroffene Menschen unterstützt. Zwischen 15.30 und 18 Uhr spielt der Musikverein Reichenbach. Ab 20 Uhr stehen im Wechsel die Rockbands „Sergeant“ und „Plug In“ auf der Bühne. Die Kuk-Sool-Won Schule präsentiert gegen 16.15 Uhr moderne koreanische Kampfkunst. Der FCK-Fanclub Potzbergteufel versteigert ein von allen Spielern signiertes FCK-Trikot. Außerdem stellen die Feuerwehren Niederstaufenbach, Altenglan und Reichenbach den kleinen Gästen ihre Fahrzeuge vor und laden Kinder zum Austoben auf einer Hüpfburg ein.