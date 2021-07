Im Impfzentrum in der Idar-Obersteiner Messehalle finden am Dienstag, 27. Juli, und am Donnerstag, 29. Juli, zwei Sonderimpfaktionen ohne Terminvereinbarung für alle ab 18 Jahre statt. Am Dienstag ist die Impfung im Zeitraum zwischen 8 und 16 Uhr möglich, am Donnerstag von 12.30 bis 20 Uhr.

Wie der Landkreis Birkenfeld mitteilt, stehen rund 1.000 Impfdosen für Erstimpfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung. Die Zweitimpfung erfolgt vier Wochen später mit dem Impfstoff von Biontech.

Personen, die bereits beim Hausarzt oder woanders ihre Erstimpfung erhalten haben oder eine feste Terminzusage dafür haben, sind von der Aktion ausgeschlossen, so die Mitteilung weiter.