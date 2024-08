Zur Bosenbacher Kerwe soll für die SG Föckelberg/Bosenbach der zweite Sieg her. Mit der SG Hirsau kommt jemand in den Buchenwald, der in dieser Saison hoch gehandelt wird.

Drei Spiele, vier Punkte. Könnte besser, aber auch schlechter sein für die SG Föckelberg/ Bosenbach.