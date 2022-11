Das evangelische Gemeindehaus in Wahnwegen wird bald mit neuen Tischen ausgestattet. Darauf verständigten sich die Ratsmitglieder. Wie Ortsbürgermeister René Morgenstern mitteilte, sind die derzeitigen Tische „nicht mehr gut in Schuss“. So hielten die Tischbeine kaum noch Belastungen stand. Für 10.000 Euro, die im Haushalt eingestellt sind, sollen nun Leichtbautische angeschafft werden, die problemlos zusammenklappbar und ebenso aufstellbar sind. „Wenn wir Glück haben, erhalten wir für unser Geld gut 20 Tische“, hofft Morgenstern. Gebraucht wird das Möbel vor allem für Veranstaltungen und Ratssitzungen.