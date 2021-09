„Helmut Eisel & JEM“ gastierten am Samstagabend in der Abteikirche in Offenbach-Hundheim. Das Konzert trug den Titel „KezFiesta“, wie auch der Musikträger, den das Trio vor zwei Jahren veröffentlicht hatte.

Namensgeber Helmut Eisel (Klarinette), Stefan Engelmann (Kontrabass) und Michael Marx (Gitarre und Gesang) feiern in diesem Jahr das 30-jährige Bestehender Formation. Veranstalter des Konzerts war der Kirchenkreis Obere Nahe in Kooperation mit dem Wolfenbüttler Kulturverein Blue Note.

Eisel freute sich, dass auch viele Musikfreunde aus dem Raum Idar-Oberstein den Weg zur Abteikirche gefunden hatte. Schon nach den ersten beiden Titel „Los Biblicos“ und „The old Klezmer Dance“ zeigten die Zuhörer ihre Begeisterung mit viel Applaus, so dass es Eisel als „Wahnsinn“ empfand, vor einem solchen „eskalierenden Publikum“ zu spielen.

Die drei Künstler erwiesen sich als Könner der Klezmermusik, die unter jüdischem und spanischem Einfluss steht, wie Eisel erklärte. Unter den fast 20 dargebrachten Stücken, waren neben dem Trio bearbeiteten traditionellen Liedern auch einige Stücke, wie „Ronja“, „Le Waldstudio“, „Yoram´s Freilach“, alle drei von Helmut Eisel, und „Paula“, „Spanische Gärten“, „Vamos de Fiesta“ von Michael Marx. Allesamt begeisterte das Publikum.