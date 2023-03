Trotz milder Temperaturen zu Beginn der Woche bleibt das Winterwetter mit Schnee und Regen hartnäckig. Nur am Donnerstag wird es trocken.

Der Kampf der Luftmassen geht weiter. Zu Wochenbeginn strömt auf der Vorderseite eines Tiefs bei den Britischen Inseln sehr milde Vorfrühlingsluft nach Mitteleuropa. Bis Wochenmitte aber gelangt hinter einer Kaltfront wieder ein Schwall kältere Spätwinterluft in die Region. Während der zweiten Wochenhälfte stehen die Zeichen dann zunächst wohl eher wieder auf Frühling, wenn sich die Luftmasse unter Hochdruckeinfluss erwärmen kann. Zum Wochenende kommen neue Störungen von Frankreich her Richtung Südwestdeutschland voran.

Vorhersage

Montag: Zunächst gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag werden die Wolken dunkler und bedrohlicher und bringen anschließend teils schauerartigen Regen, vereinzelt kann es dabei auch mal blitzen und donnern. Mit dem Regen werden die milden Temperaturen spürbar nach unten gedrückt. Der Südwestwind frischt zeitweise böig auf.

Dienstag: An diesem Tag gibt es eine Mischung aus mehr Wolken als Sonne. Dichtere Wolken bringen gelegentlich etwas Regen oder Schauer. Gegen Abend erreicht die Region kältere Luft und aus den Tropfen werden vor allem in höheren Lagen mancherorts auch wieder Flocken. Vereinzelt gibt es kurze Wintergewitter. Der Wind bleibt sehr böig.

Mittwoch: Der Tag startet frostig mit längeren sonnigen Phasen. Über Mittag bilden sich in der polaren Luftmasse mächtigere Haufenwolken mit örtlichem Schnee(regen) und Graupelschauern. Der Wind schwächt ab.

Donnerstag: Heute herrscht ruhiges Wetter. Zunächst gibt es längere freundliche Abschnitte, im Tagesverlauf aber verschlucken Wolkenfelder immer häufiger die Sonne. Es bleibt jedoch trocken. Nach verbreitetem Nachtfrost wird es tagsüber etwas milder.

Weiterer Trend

Am Freitag, sowie am Wochenende geben die Wolken den Ton an und sorgen gelegentlich für Regen oder kleinere Schauer. Die Sonne lässt sich eher selten blicken. Dafür klettern die Tagestemperaturen in den milden zweistelligen Bereich.