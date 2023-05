Im Auswärtsspiel bei den Black Bulls Alsweiler 3 konnte das Herrenteam der HSG Schwarzerden-Kusel nicht an die gute Leistung der Vorwoche anknüpfen. Über das gesamte Spiel der B-Liga Saar hinweg hatten die Kuseler Handballer, die erneut unter Personalmangel litten, Probleme im Abschluss und verloren mit 16:23 (Halbzeit 7:11).

Beide Teams fanden nur schwer in die Partie, Mitte der ersten Halbzeit stand es erst 4:4. Von Beginn an bis zur 24. Minute ähnelte sich dabei das Spielgeschehen: Alsweiler legte jeweils ein Tor vor, die HSG glich anschließend aus, so stand es 6:6. Zum Ende der ersten Halbzeit konnte sich die Heimmannschaft dann aber absetzen: Während der HSG bis zur Pause nur noch ein Treffer gelang, erzielte Alsweiler mit der Halbzeitsirene das 11:7.

In Hälfte zwei schaffte es die HSG dann nicht, den Spielstand entscheidend zu verkürzen. Nachdem Alsweiler zeitweise sogar auf 14:9 erhöht hatte (38.) kämpfte sich die HSG zwar noch auf drei Tore heran (17:14, 46.), doch erneut schwanden zum Ende des Spiels die Kräfte der sieben HSG-Spieler, die oft überhastete Abschlüsse nahmen. Mit einem 5:1-Lauf warf Alsweiler bis zur 52. Minute 22:15-Vorsprung heraus. Und spannend wurd es nicht mehr, weil in den folgenden sieben Minuten kein Tor mehr fiel, erst ganz am Schluss.

Mit dem 23:16-Erfolg schließen die Black Bulls Alsweiler 3 in der Tabelle punktemäßig zur HSG Schwarzerden-Kusel auf. Die Kuseler Handballer stehen mit 6:14 Punkten auf Platz fünf der B Liga Saar und hoffen nach drei Auswärtsniederlagen nacheinander am 13. Mai zu Hause gegen die HSG Fraulautern-Überherrn 3 (20 Uhr, Sporthalle Roßberg) endlich wieder auf einen Sieg.

So spielten sie

HSG Schwarzerden-Kusel: Wittke - Wolny (7), Jung (1), Helling, Kusch (5), Zimmer (1), Hofrichter (2).