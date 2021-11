Die Kirche St. Valentin, die Pfarrkirche der katholischen Pfarrei St. Christophorus Schönenberg-Kübelberg hat erhebliche Bauschäden. Der zuständige Statiker hat nun die Nutzungszeit der Kirche eingeschränkt, die Kirche zum Schutz der Besucher geschlossen. Der letzte Gottesdienst vor der Schließung fand an Allerheiligen statt. Die Mitglieder der Pfarrei sind eingeladen zur Pfarrversammlung am Samstag, den 6. November 2021 um 14 Uhr in der Kirche St. Valentin in Kübelberg. Mitglieder des Bauausschusses sowie der beauftragte Architekt stellen die Pläne für die Neustrukturierung der Kirche vor. Für die Veranstaltung gilt die 3-G-Regel. Wegen der Schließung der Kirche wird es einen neuen Gottesdienstplan geben, der ab 6. November umgesetzt wird. In der Pfarrei werden an den Wochenenden vier Gottesdienste stattfinden. Der Hauptgottesdienst ist sonn- und feiertags um 10.30 Uhr in der Kirche Heilig Geist im Schönenberg-Kübelberger Ortsteil Sand, alle weiteren Gottesdienstzeiten sind im Pfarrblatt abgedruckt.