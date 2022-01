Der Liebe wegen zog Immobilienmakler Emre Siyah von Köln nach Kusel. Und in der Bahnhofstraße 33 hat er vor wenigen Tagen das Immobilienbüro „Black Home“ eröffnet.

Seit fünf Jahren ist Emre Siyah in der Immobilienbranche tätig. Neben seinem Büro in Kusel betreibt er in Köln eine weitere Filiale. Zuvor habe er für ein Versicherungsunternehmen gearbeitet. Er habe beobachtet, dass die Immobilienpreise in der Kuseler Region in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind und es im Umkreis nicht allzu viele Makler gebe.

Dass es Siyah nach Kusel zog, daran ist aber die Liebe schuld. Wegen seiner in Konken lebenden zukünftigen Ehefrau habe er sich zum Umzug in die Westpfalz entschlossen, sagt er. Den Kuseler Menschenschlag findet er angenehm. Das Miteinander sei viel familiärer als in der Großstadt, hier grüßten sich die Leute. Der Name seines neuen Büros gehe auf die Bedeutung seines türkischen Nachnamens zurück, der übersetzt „Schwarz“ bedeutet.

Der gebürtige Kölner plant, in einem Umkreis von etwa 50 Kilometern tätig zu sein und schwerpunktmäßig private Immobilien vermitteln.