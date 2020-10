Langfinger sind am Anfang der Woche in das Club-Gebäude in der Bahnhofstraße neben der B420 eingebrochen und haben einige Schränke aufgebrochen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Der Tatzeitraum liegt nach Angaben der Ordnungshüter zwischen 12 Uhr am Montag und 9.30 Uhr am Dienstag. Wer in dieser Zeit Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Gaststätte bemerkt hat, die mit dem ungebetenen Besuch in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06382 9110 mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung zu setzen.