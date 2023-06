Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken wollen auch Handel und Gewerbe in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mit einem neuen Gutschein-System für lokalen Einkauf mehr Kaufkraft in der Region halten. Der offizielle Start für den Remigiusland-Gutschein erfolgt am 13. November am Backhaus in Rammelsbach.

Der bisherige Gutschein, den die Interessengemeinschaft IG Kusel über ihre Mitglieder anbietet, sei in die Jahre gekommen, unterstreicht IG-Vorsitzender Christian Creutz den Handlungsbedarf. Neben