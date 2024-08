„Mein erstes Auto war ein VW Käfer“, erzählt Arnold Göddel aus Wahnwegen. Das Auto sei wegen seiner geteilten Heckfenster auch als Brezelkäfer bekannt gewesen. Das Baujahr wisse er nicht mehr, es müsse aber vor 1953 gewesen sein, denn ab dann seien VW Käfer nur noch mit ungeteiltem Heckfenster gebaut worden. „Ich habe im Jahre 1955 den Führerschein mit 17 Jahren in der Kuseler Fahrschule Heinrich Hub gemacht. Da wir ein Milchgeschäft hatten, machte ich gleich auch den Führerschein der Klasse 2, damit ich Lkw fahren konnte“, erzählt der 86-Jährige, der sich noch gut an seine Führerscheinprüfung für die Klasse 2 erinnern kann. „Mit dem Prüfer und dem Fahrlehrer bin ich von Kusel nach Rammelsbach gefahren. Nachdem ich am Bahnübergang den Lkw gewendet habe, sagte der Prüfer ,das genügt’ und hat mir den Führerschein überreicht. Dieser zusätzliche Führerschein hat mich gerade einmal 100 Mark gekostet.“ Mit dem VW Käfer sei er unfallfrei geblieben, lange sei er ihn jedoch auch nicht gefahren. „Einen Unfall habe ich dann mit dem Milchauto gebaut. Ich habe mir nach dem Käfer einen Mercedes gekauft, damit ich Diesel tanken konnte, das war billiger“, so Göddel.