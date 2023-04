Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Spiel „Lasertag“ kennen viele – wenn überhaupt – nur als Indoor-Sportart. Das will Johann Stumpf ändern. Er eröffnet in Brücken eine Outdoor-Lasertag-Arena. In seinem „Game of Heroes“ sind Taktik, Kreativität und Teamwork gefragt.

„Es ist wie ein Ego-Shooter am Computer – nur eben unter realistischen Bedingungen“, beschreibt Johann Stumpf, der künftig das „Game of Heroes“