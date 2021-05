Die Touristinformation des „Edelsteinlandes“ hat eine Internetplattform eingerichtet, auf der Gäste und Anbieter Beiträge veröffentlichen können. Sie heißt „Edelblog.“

Besucher könnten Geschichten von Touren, Orten und Erlebnissen in der Region für den „Edelblog“ verfassen, ebenso könnten Betriebe sich und ihre tägliche Arbeit vorstellen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „All das kann in Blogbeiträgen veröffentlicht werden, die Beiträge werden zudem auf den wichtigsten Social-Media-Kanälen gestreut.“

Ziel sei, die Region um Idar-Oberstein, Herrstein und Rhaunen bekannt zu machen und Interesse für einen Besuch zu wecken. Dazu gibt es neun Themenfelder, beispielsweise „Schmuck & Edelsteine“, „Köstlichkeiten & Leckereien“ und „Hunde & ihre Menschen“. Einige Beiträge haben die Tourismusfachleute bereits eingestellt.

Veranstaltungen sollen ebenfalls angekündigt werden.

Info

www.edelblog.de