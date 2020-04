Dreimal hat es am Donnerstag im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Lauterecken beim Rückwärtsfahren „gerappelt“: Zuerst war am Morgen ein 32-Jähriger in Offenbach-Hundheim in den Kreuzungsbereich Brückenstraße/Saarstraße eingefahren. Beim Zurücksetzen übersah er den bereits hinter seinem Auto stehenden Wagen – bis die Fahrzeuge aufeinandertrafen.

Zwei Stunden später, so die Polizei passierte es dann in Lauterecken: Ein Fahrer erspähte beim Vorbeifahren eine Parklücke im Friedhofsweg. Er hielt an und fuhr ein Stück rückwärts – bis es rumste. Er hatte ein Auto übersehen, dessen Fahrer das Gefährt gerade aus dem Parkplatz direkt neben dem Objekt der Begierde manövrierte.

Noch mal zwei Stunden später trug es sich in Meisenheim zu, dass ein Verkehrsschild in der Straße Obertor beim Rückwärtseinparken beschädigt wurde. In allen Fällen entstand lediglich Sachschaden, teilt die Polizei mit.