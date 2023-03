Beim Rettungsschwimmer-Qualifikationsmeeting der Region Vorderpfalz in Neustadt hat die DLRG Kusel 17 Medaillen erschwommen. Neunmal Gold, viermal Silber und viermal Bronze waren das stolze Ergebnis für das von Andreas Kauf und Lea Lißman betreute Team.

In Altersklasse (AK) 9 der Mädchen siegte Linnea Gerdelmann, Lana von Blohn gewann Bronze. Bei den AK-9-Jungs siegte Fin Baumhardt vor Frido Gretzschel. Frieda Schwarz und Tim Baumhardt holten Gold in der AK 11. In der AK 12 männlich war das Podium in Kuseler Hand: Moritz Gerdelmann triumphierte vor Mika Hinkelmann und Gustav Gretzschel. Philip Krebs wurde Erster in der AK 13 männlich. In der AK 14 siegte bei den Mädchen Noemi Mostberger vor Alina Trautmann und Hanna Hinkelmann, während Nils Gerdelmann in bei den Jungs gewann. Gold gab es für Alina Wagner in der AK 13/14 weiblich. In der offenen Altersklasse überzeugten Lea Lißmann als Zweite bei den Damen und Paul Bittmann als Dritter bei den Herren. Vereinsrekorde stellte Nils Gerdelmann über 100 m Hindernis und 50 m Retten mit Flossen auf.

Im März stehen für die DLRG Kusel weitere Qualifikationsmeetings zur Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz sowie die Teilnahme an der ILSE Dordrecht auf dem Programm.