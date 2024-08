Dieter Leonhard ist neuer Ortsbürgermeister von Dennweiler-Frohnbach. Der Gemeinderat hat den 64-Jährigen einstimmig gewählt. Leonhard folgt auf Lothar Helfenstein, der nach fünf Jahren nicht mehr für das Amt kandidiert hatte.

Lothar Helfenstein hatte bei der konstituierenden Sitzung im Juli angekündigt, als geschäftsführender Ortsbürgermeister noch so lange zur Verfügung zu stehen, bis sich ein Nachfolger findet. Passend zum Anlass erschien er am Dienstagabend in einem T-Shirt mit der Aufschrift „Endlich in Ruhestand – jetzt offiziell“. Nach der Wahl ernannte er seinen Nachfolger. Zudem dankte Helfenstein für die Unterstützung im Rat.

Seit 2019 im Gemeinderat

Dieter Leonhard wurde 2019 in den Gemeinderat gewählt. Der Sozialarbeiter – mittlerweile in Rente – stammt ursprünglich aus Jettenbach, ist verheiratet und Vater eines erwachsenen Sohns. Vor ihm stehe eine „spannende Zeit“, sagte er der RHEINPFALZ nach der Wahl. So seien etwa durch den Entwicklungsprozess „Zukunfts-Check Dorf“ zahlreiche Aktive in dem 280 Einwohner zählenden Ort gewonnen worden, darunter auch erfreulich viele junge Leute. Auch ein Bürgerverein sei gegründet worden. Bewegung gebe es zudem durch die Diskussionen zur Gemeindefinanzierung. Leonhard sagte: „Diese Dinge mitzugestalten, hat mich gereizt.“ Er ermunterte die Bürger, den Ratssitzungen als Zuhörer beizuwohnen. Denn dort werde viel diskutiert, was für die Dorfbewohner direkt von Belang sei, sagte er. Zudem äußerte er den Wunsch, näher mit den Nachbargemeinden zusammenzurücken. Unabhängig davon wolle er Vertreter der an der örtlichen Kita beteiligten Dörfer zu einer Sitzung einladen. Denn beim Thema Kita-Finanzierung gebe es noch Klärungsbedarf.

Nur Männer im Rat

Dem neuen Gemeinderat gehören, wie schon in der vergangenen Periode, wieder nur Männer an. Neben Helfenstein sind das der Erste Beigeordnete Markus Penkwitt sowie Willi Fauß, der an diesem Abend zum zweiten Beigeordneten gewählt wurde. Weitere Ratsmitglieder sind Alexander Fauß, Udo Schultheiß und Max Daub. Die ausgeschiedenen Ratsmitglieder Alfred Blaß, Hans Staß und Ralf Heyd wurden mit Dankesworten und Geschenken verabschiedet.