„Die RHEINPFALZ, Look“ – wenn Anrufer diese Begrüßung hören, wissen sie, dass sie in guten Händen sind. Viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, durften das schon miterleben: Unsere Redaktionsassistentin Heike Look hat jetzt ihr 40. Dienstjubiläum gefeiert.

Seit vier Jahrzehnten arbeitet Heike Look nun schon für die RHEINPFALZ – ein Zeitraum, der nicht nur für die jungen Kollegen in der Redaktion geradezu unvorstellbar ist. Am Donnerstag nun durfte Wolfgang Kreilinger, stellvertretender Chefredakteur der RHEINPFALZ, nach eigenen Worten zum ersten Mal eine „40-Jährige“ ehren. „Ich bin dankbar dafür, das Glück gehabt zu haben, über zweieinhalb Jahre mit Dir unmittelbar zusammengearbeitet zu haben“, erinnerte sich Kreilinger an seine Zeit in Kusel zurück. „Dir ist nie etwas zu viel; von Deinem Engagement, Deiner Freundlichkeit und Deinem herzlichen Wesen profitieren Kollegen, Mitarbeiter und Leser. Das ist was ganz, ganz Außergewöhnliches.“

Ins Berufsleben gestartet ist Heike Look vor mehr als 40 Jahren – zunächst hat sie ihre Ausbildung im Krankenhaus absolviert – dann ist sie in die damalige Kuseler Geschäftsstelle gewechselt, ehe sie in die Redaktion kam. In all den Jahren ist sie Kusel treu geblieben, was in einem Medienhaus sehr selten ist. Heike Look hat jeden im jetzigen Redaktionsteam von den ersten journalistischen Gehversuchen an begleitet, kennt die Vorlieben und Macken – und trotzdem macht ihr der Job Spaß. „Du gehst auch in Zeiten, die nicht mehr so einfach für Zeitungen sind, gerne zur Arbeit – was auch zu spüren ist“, sagte Kreilinger der Jubilarin.

Dass das nicht nur freundliche Worte zum Jubiläum waren, können alle bestätigen, die Heike Look schon erleben durften. Zwei (von vielen möglichen) Beispielen: Vorm Wahltag im Juni hatte Heike Look die Redakteure mit Nervennahrung (Schokolade und Gummibärchen) versorgt, und als im Herbst der erste Kollege mit einem Kratzen im Hals die Redaktion betrat, reichte ihm Heike kurz darauf einen Tee mit Honig.

Im Namen der Kuseler Redaktion: Liebe Heike, vielen, vielen Dank für die großartige Unterstützung. Wenn auch in den vergangenen Monaten mit den ganzen „Neuen“ nicht immer alles nach Plan gelaufen ist – zusammen haben wir es hinbekommen! Und jetzt freuen wir uns auf die Weihnachtszeit, weil wir wissen, dass Heike auch eine begnadete (Plätzchen-)Bäckerin ist.