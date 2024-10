Neben vielen anderen Ausstellern ist auch die RHEINPFALZ auf der zweiten Seniorenmesse des Landkreises Kusel in Wolfstein am Samstag, 26. Oktober, 10 bis 17 Uhr, mit einem Stand vertreten. Mitarbeiter aus Verlag und Redaktion freuen sich auf Gespräche mit Ihnen. Sie haben nicht nur Gelegenheit, Lob und Kritik loszuwerden und uns Anregungen für Themen zu geben, die aus Ihrer Sicht in unserer Berichterstattung bislang vielleicht zu kurz gekommen sind, sondern können auch unsere verschiedenen digitalen Angebote entdecken.

Die ausführliche Lektüre der gedruckten Ausgabe am Frühstückstisch ist für viele Leser ein besonderes und unverzichtbares Erlebnis. Doch kennen Sie auch schon unsere digitalen Zeitungsangebote? Die RHEINPFALZ-App beispielsweise bietet viele Vorteile, die wir Ihnen an unserem Stand gerne näherbringen. Wenn Sie ein Tablet oder Smartphone besitzen und die Möglichkeiten von App und Website kennenlernen wollen, bietet sich auch unsere Schulung zum „Digitalen Zeitunglesen“ für Sie an. Der Termin für die nächste Schulung in Kaiserslautern ist Dienstag, 12. November, 10 bis 12 Uhr, im Schulungsraum der RHEINPFALZ-Lokalredaktion, Spitalstraße 19-21. Der Kurs ist kostenlos. Anmeldungen sind unter rheinpfalz.de/akademie möglich. Dort finden Sie außerdem Informationen zur „Digitalen Sprechstunde“, in der wir Ihnen die digitalen Produkte der RHEINPFALZ gerne vorstellen. Individuelle Terminanfragen hierzu senden Sie bitte an events@rheinpfalz.de. Schulungen zum „Digitalen Zeitunglesen“, wie die in Kaiserslautern, soll es künftig auch im Kreis Kusel geben.