In der Realschule plus in Wolfstein findet am Samstag, 26. Oktober, die zweite Seniorenmesse des Landkreises Kusel statt. Neben Speis, Trank und den für Messen so typischen Give-aways erwarten rund 30 Aussteller und ein Programm die Besucherinnen und Besucher.

Die Premiere wurde in Altenglan ausgerichtet, die zweite Seniorenmesse findet am Fuße des Königsbergs statt – am Samstag, 26. Oktober, in der Aula der Realschule plus in Wolfstein. Laut Ulrich Urschel, dem Seniorenbeauftragten des Landkreises, besuchten die Erstauflage im vergangenen Jahr zwischen 600 und 700 Menschen. „Mit einer ähnlichen Anzahl rechnen wir auch in diesem Jahr“, sagt er. Insgesamt 29 Aussteller umfasst das Angebot. Thematisch decken diese nach Urschels Angaben ein breites Spektrum ab: „Es reicht von der Polizei über Pflegedienstleistungen bis hin zum ÖPNV. Neu ist zum Beispiel, dass sich in diesem Jahr eine Krankenkasse vorstellt.“ Ansonsten seien unter anderem die Verbraucherzentrale und die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) vertreten. Letztere berate primär Menschen mit Beeinträchtigungen zu verschiedenen Themen.

Informationen, Hilfe und Beratung

„Es sollen unterschiedliche Hilfsangebote aufgezeigt werden“, beschreibt der Seniorenbeauftragte die Intention hinter der Messe. „Die Menschen sollen an diesem Tag erfahren, an wen sie sich für bestimmte Informationen und Beratungsleistungen wenden können beziehungsweise wie es möglich ist, sich den Alltag zu erleichtern.“ Vieles sei schlichtweg unbekannt – und die Seniorenmesse biete für die Aussteller eine Plattform, auf der sie ins Licht der Öffentlichkeit treten könnten.

Start der Messe ist um 10 Uhr, das Ende ist für 17 Uhr vorgesehen. Zur Eröffnung sprechen Landrat Otto Rubly und Andreas Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, sowie der Wolfsteiner Stadtbürgermeister Christian Nickel. Ab 11 Uhr singt der Chor Tonart, gegen 12 Uhr präsentieren sich zwei Tanzmariechen des Heimat- und Kulturvereins Lauterecken. Es folgen ein Vortrag „Fit und mobil im Alter“ um 13 Uhr sowie eine Vorführung der Bewegungsgruppe aus Kreimbach-Kaulbach um 14 Uhr, die anschließend in Mitmachübungen übergeht. Die Verbraucherzentrale bietet neben ihrer generellen Präsenz mit einem Stand um 15 Uhr einen Vortrag zu barrierefreiem Wohnen. „Am Stand sind die Anliegen, die die Menschen mitbringen, meist sehr spezifisch“, sagt Urschel. Der Vortrag wiederum soll allgemein beleuchten, was in Sachen Barrierefreiheit im Haus möglich ist.

Parkmöglichkeiten und Bürgerbus-Shuttles

„Im vergangenen Jahr hatten wir auch den ein oder anderen Besucher aus der Kaiserslauterer Gegend auf der Messe zu Gast“, sagt der Seniorenbeauftragte. Er will nicht ausschließen, dass auch in diesem Jahr wieder Menschen aus dieser Richtung anreisen, zumal die dortige Seniorenmesse, die für September geplant war, ausgefallen sei. „Das erhöht vielleicht das Interesse an unserer Messe.“ Urschel selbst wird am Messetag die Rolle desjenigen ausfüllen, der den Überblick übers Gesamte behalten muss; um die Verpflegung kümmert sich der Förderverein der Wolfsteiner Realschule plus. Parkplätze gibt es unterhalb der Schule direkt an der Straße Im Tauchental. „Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann auch in den Hof hochfahren“, sagt Urschel.

Außerdem fahren die Bürgerbusse aus den Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Kusel-Altenglan zur Messe. Letzterer fährt zweimal am Kuseler Bahnhof ab, einmal um 9.15 und einmal um 13 Uhr. Er hält in Rammelsbach am Netto (9.25 und 13.10 Uhr), in Altenglan am Bahnhof (9.35 und 13.20 Uhr) sowie in Bosenbach (9.45 und 13.30 Uhr) und kommt um 10 beziehungsweise 13.50 Uhr in Wolfstein an. Rückfahrten: 12 und 16 Uhr.

Info

Adresse der Realschule plus in Wolfstein: Im Tauchental 18.