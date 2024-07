In der Saison 2024/2025 streiten sich 13 Mannschaften in der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord um die besten Tabellenplätze. Aufstiegsambitionen dürften so einige Teams haben. Doch nur zwei benennen das ein wenig konkreter.

Lediglich der SV Hefersweiler und die Spielvereinigung aus Welchweiler legen sich fest, inwieweit sie in der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord vorne mitmischen wollen. Der SV Hefersweiler spricht von einem