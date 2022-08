Die Hauptstraße soll ausgebaut werden. Kosten: knapp 3,2 Millionen Euro. Doch wann die Arbeiten beginnen, ist noch nicht geklärt.

Das Projekt ist im Straßenausbauprogramm des Landes für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Hauptstraße werde auf einer Länge von etwa 1,1 Kilometern ausgebaut, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Nach derzeitigem Stand der Planung soll die Fahrbahn künftig 5,5 Meter, an Engstellen 4,5 Meter breit sein. Für die Gehwege ist eine Breite von 1,5 Metern vorgesehen, sodass auch Eltern mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer dort problemlos unterwegs sein können. Um den Verkehr zu entschleunigen wird am südlichen Ortseingang – aus Richtung Sangerhof kommend – ein Fahrbahnteiler gebaut. Der im März 2021 als Provisorium eingerichtete Kreisel in der Ortsmitte wird nun zu einem richtigen Kreisel ausgebaut. Im Zuge der Arbeiten werden zudem die Bushaltestelle und die Querungsstellen in den Einmündungsbereichen barrierefrei ausgebaut. Die Wasserleitungen und die Hausanschlüsse werden erneuert. Von Seiten der Gemeinde werde parallel das Thema Fernwärmeversorgung angegangen, teilte Ortsbürgermeister René Morgenstern mit. Der LBM geht derzeit von Kosten in Höhe von 3,2 Millionen Euro aus. Der Gemeindeanteil liegt bei 30 Prozent. „Wir haben die entsprechenden Mittel in die Haushalte 2023/2024 eingestellt“, sagte Ortsbürgermeister René Morgenstern auf Anfrage. Wann die Arbeiten beginnen, ist noch unklar.